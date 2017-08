Ohtralt vahetusi teinud eestlased kaotasid Hollandile viiegeimilise lahingu

Balta: see on täielik katastroof, õudusunenägu

Keeniale taas kulla toonud Kipruto: otsustasin, et nüüd on minu võimalus

MM-debütant Saluri: kogemusi on küll, nüüd on aeg tulemusi teha

Balta: see on täielik katastroof, õudusunenägu

"Tüüpiline esimene mäng, kus mõlemalt poolt oli krobelist tegutsemist. Oli häid hetki, oli vähe raskemaid, mida meile on trennis räägitud, et peaks lahendama teistmoodi. Kokkuvõttes aga alustuseks päris okei mäng. Oli teada, et treenerid teavad pärast teist geimi vahetusi ja enamik mehi saavad proovida," võttis koondise kapten Kert Toobal mängu kokku Volley.ee vahendusel.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel