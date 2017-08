Mehhiko jalgpallilegendi seostatakse narkokaubandusega

USA rahandusministeerium teatas kolmapäeval, et Mehhiko jalgpallikoondise legend Rafael Marquez on 22 inimese seas, keda sanktsioneeriti väidetavate seoste tõttu narkokaubandusega.

Soccernet.ee vahendab, et praegu kodumaal Atlase klubis palliv 38-aastane Marquez on suurt narkokartelli juhtiva Raul Flores Hernandezi lähikondlaste seas. Rahandusministeeriumi sõnul on Marquez hoidnud enda nimel Hernandezi vara.

Mitu aastat kestnud uurimise tulemusel on Mehhiko koondise kapten ja endine Barcelona mängumees 22 inimese ja 43 Mehhikos asuva juriidilise isiku seas, kelle USA justiitsdiktsiooni all olevad varad on külmutatud. Samuti on USA kodanikel keelatud nendega äri teha.