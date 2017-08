Balta: see on täielik katastroof, õudusunenägu

"Mul on sellise tulemuse pärast häbi," kommenteeris pettunud Balta pärast võistlust ERR-ile. "See on tegelikult täielik katastroof. Jube õudne, mul pole mitte ühtegi head sõna öelda. Lasin vist ennast sellel ilmal mõjutada. Ainuke positiivne asi võib olla see, et põlv on okei. Midagi muud head mul küll öelda ei ole."

Mis sa selle all mõtled, et lasid end ilmal mõjutada? "See tõmbas mind natuke krampi ja jooks lagunes täiesti ära. Ma ei suutnud luua oma mulli, tundus, et liiga paljud asjad häirisid - lihased olid külmad ja asi ei istunud absoluutselt."

Võistluspraktika puudumine andis tunda või lihtsalt kõik asjad kulmineerusid? Esimene hüpe oli ju lootustandev? "Tegelikult küll jah, esimene hüpe oli isegi täitsa okei, aga üle astutud - ei olegi midagi öelda. Ma ei vaadanud, kui pikk see võis olla, aga see ei olegi tähtis. Lõpptulemus on ikkagi 6.15, mis on täielik õudusunenägu."

"Tulemused olid nõrgad ja ilma arvestades oli seda oodata," tõdes Balta. "Ma ei teagi, kas keegi hüppas kvalifikatsiooninormi 6.70 täis (parimaks tulemuseks jäi Darja Klišina 6.66 - toim.), kui mitte, siis see räägib enda eest."

"Ütleme nii, et mina tegin oma töö väga halvasti ja mul ei olegi midagi vabanduseks öelda," sõnas Rio olümpiamängudel kuuenda koha saanud eestlanna. "Ma ei usu, et see vähene praktika oli - lihtsalt asi ei istunud. Ma andsin endast parima ja võitlesin igal juhul lõpuni, aga täna ei tulnud kahjuks välja."

MM-e tuleb ikka veel? "Ma loodan küll, kahe MM-iga võiks mitte piirduda."