Tiit Sokk: peame paremini mängima

Keeniale taas kulla toonud Kipruto: otsustasin, et nüüd on minu võimalus

MM-debütant Saluri: kogemusi on küll, nüüd on aeg tulemusi teha

Eesti peab järgmise kohtumise kodus Makedoonia vastu, kellel on turniiritabelis kaks kaotust. Turniir lõpetatakse võõrsil Kosovos. "Peame kodus Makedoonia ära võtma, siis on edasipääs käes," tõdes Hallik.

Mängija Reinar Hallik kiitis meeskonna kaitset. "Alguses läksid nad ette, aga siis saime kaitse pidama, mille pealt teenisime paar kolmest. See lükkas meile hoo sisse," sõnas Hallik. "Taas me ei saanud alguses vedama, siis aga pidama."

