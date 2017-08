Mägi peab 400 m tõkkejooksu finaali eel peafavoriidiks Kerron Clementit

"Kui siseradadelt võtma hakata, siis Dominikaani jooksjale (Juander Santosele) saab finaal sellel hooajal olema juba 18. jooksuks, see on üsna suur number," tõdes Mägi intervjuus ERR-ile. "Ma kardan, et temal energiat väga kõrgesse konkurentsi sekkuda ei ole. Jamaicalasel (Kemar Mowattil) on samuti 14 jooksu selja taga."

"Suurfavoriidid on Clement, norrakas (Karsten Warholm) ja türklane (Yasmani) Copello," arvas Mägi. "Norrakas ja Clement on puhtalt kiiruselt kõige kiiremad siin nimekirjas, samas on nende tõkketehnika riskantsem. Kui on keerulised tingimused, arvan, et iga meeter toimib kõige rohkem türklase kasuks - tema tõkketehnika mõlema jalaga on üks eeskujulikumaid üldse ja tema rütm on kõige paindlikum. Norrakal ei ole muud varianti, kui täiega minema panna. Kui ta peab hakkama lõpusirgel kellegagi otseselt võidu jooksma, kardan, et eelis läheb sellele, kelle vastu ta jookseb."

"Usun, et Clement on küllaltki kogenud, et täna võita." 400 meetri tõkkejooksu finaal algab Eesti aja järgi kell 23.33.