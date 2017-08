Takistus- ja koolisõidu Eesti meistrivõistluste avastardid tehakse homme

MM-debütant Saluri: kogemusi on küll, nüüd on aeg tulemusi teha

Võistluspäevad algavad neljapäeval ja laupäeval kell 10.00, reedel ja pühapäeval alustatakse kell 9.00. Huvipakkuvamad alad on kindlasti seenioride koolisõit ja takistussõit. Esimeses on üles antud 6 võistlejat, kokku on stardis 7 võistluspaari. Dina Ellermannile pakuvad konkurentsi Grete Hussar, Heli Hussat, Diana Pruks, Marii-Heleen Raidmets ja Tiina Kuusmann. Seenioride muusikaline vabakava algab pühapäeval orienteeruvalt kell 10.30.

Mõlema ratsaala Eesti meistrid selguvad kahe osavõistluse tulemusena, kus koolisõidus on teiseks osavõistluseks muusikaline vabakava, takistussõidu teine osavõistlus on kahevooruline.

