Laasi koduklubi on värvanud mitu uut meest. Mis saab eestlasest?

Delko Marseille Provence KTM on toonud klubisse Julien Trarieux’ (AVC Aix) ja Lucas de Rossi (VC la Pomme Marseille) ning pikendanud lepinguid Delio Fernández Cruzi ja Mauro Finettoga. Viimaseks täienduseks on kontinentaalklubis JLT Condor ilusa hooaja teinud Brenton Jones. 25-aastane austraallane on tänavu võitnud etappe Taiwani ja Lõuna-Korea velotuuril ning pälvinud mitu esikolmikukohta, vahendas Rattauudised.ee.

Teise divisjoni ehk Pro Continental tiimide hulka kuuluva Delko Marseille Provence KTM-i kalender on korralik. Tänavu osaleti WorldTouri võidusõitudel Pariis-Nice, Pariis-Roubaix, Critérium du Dauphiné ja Bretagne Classic. Just kõrgetasemeliste võidusõitude olemasolu pani Jonesi Delko Marseille Provence KTM-i kasuks otsustama.

“Meeskond sobib mulle hästi, sest klubil on selja taga pikk ajalugu ja saame osaleda tugevatel võidusõitudel,” selgitas Jones. “Profiratturina tahan end proovile panna võistlustel Prantsusmaal ja Hispaanias ning klassikutel Belgias. Samuti loodan osaleda võidusõitudel Aasias, kus mul on hästi läinud. Soovin näidata, et suudan sel tasemel võistelda ja tahan tulemusi näidata. Aastane leping annab selleks suurepärase võimaluse. Kas jätkan 2019. aastal Delkos, on fantastiline, kui kusagil mujal, siis ka see on fantastiline.”