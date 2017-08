Eesti sulgpallurid said maailmameistrivõistlustel soodsa loosi

MM-debütant Saluri: kogemusi on küll, nüüd on aeg tulemusi teha

MM-debütant Saluri: kogemusi on küll, nüüd on aeg tulemusi teha

MM-debüüdi teevad 20-aastased Kristin Kuuba ja Helina Rüütel, kes maailma edetabelis paiknevad 68. kohal. Neid ootab ees kohtumine Saksamaa paari Johanna Goliszewski ja Lara Käppleiniga, kes on maailma edetabelis 42. astmel. Kuuba ja Rüütli osalemine MM-il on märgiline ka seetõttu, et viimati õnnestus Eesti sulgpalluritel paarismängus MM-ile pääseda 11 aastat tagasi.

Eestlased võivad loosi tulemusega rahule jääda, sest avaringis ei tule kokku minna asetatud mängijatega. Maailma edetabelis 52. kohal asuv Must sai vastaseks enda jaoks väga hästi tuttava mängija, soomlase Eetu Heino (BWF 83). Heinoga, kellega Eesti esireket ka aeg-ajalt koos treenib, on senine omavaheliste võistlusmängude seis 5-2 Musta kasuks.

