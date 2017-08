Fernando Alonso: tänavune aasta on olnud fantastiline

MM-debütant Saluri: kogemusi on küll, nüüd on aeg tulemusi teha

Keeniale taas kulla toonud Kipruto: otsustasin, et nüüd on minu võimalus

MM-debütant Saluri: kogemusi on küll, nüüd on aeg tulemusi teha

Mittevõistlemine Baltat ei häiri: tähtsam on see, mis sa oled trennis

"Meeskond siiski ei saa rahul olla. Kui mullu jõudsime kvalifikatsioonis regulaarselt kolmandasse vooru, siis tänavu mitte," alustas Alonso. "Aga mul isiklikult on olnud fantastiline aasta. Olen varsemast võistlusvõimelisem, lisaks sellele sain hea kogemuse Indy 500 sõidult ning ka kardirajal on mul hästi läinud."

McLareni vormel-1 meeskonna piloot Fernando Alonso on tänavu jõudnud vaid kahel korral punktidele, kuid hispaanlane on aastaga rahul.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel