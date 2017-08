Laanmäe: põhiline eesmärk on rahulikult oma vise ära teha

Lõppvõistlusele pääsemiseks tuleb visata kvalifikatsiooninorm 83 meetrit või jõuda 12 parema sekka. Laanmäe tänane parim tulemus on juuli keskel Luzernis visatud 82.58, millega ta on hooaja edetabelis 29. kohal.

"MM-ile tulin hea vormiga, kõik sai treeningutel nii tehtud, nagu vaja. See loob väikese enesekindluse," ütles Laanmäe ERR-ile. "Eks nüüd siin tuleb asja rahulikult võtta ja oma võimetekohane tulemus ära teha."

"Paraku väike vigastus osutus tõsiseks, mis saatis mind terve suve ja see asi on olnud ebastabiilne. Suutsin ühel võistlusel 82.58 ära visata, mis tagas mulle siia pileti, aga kindlasti see oli ka selline rabe, kiirustatud võistlus, kuna mul polnud isegi aega mõelda mingitele tehnilistele nüanssidele, vaid oli vaja saada kiiresti mingisse vormi, et visata selline tulemus ära," jätkas Laanmäe. "Ütleme niimoodi, et ega 83 muuseas vigastuse pealt tulles ja kohe ära visata ei ole kerge. Aga pärast seda sain mõne võistluse veel teha, kus see asi logises ja siis pärast seda sain asjad päris hästi paika. Kindlasti see loob hea vundamendi praegu. Närv on rahulik, tervisega on kõik korras. Nüüd on vaja kvalifikatsioonis korralik tulemus teha, mis tagab koha lõppvõistlusel."

"Norm on 83, seda oli oodata. Arvan, et 81 lõppu, 82 algusesse on vaja visata, et edasi pääseda," lisas Laanmäe. "On näha, et maailmatase on korralik ja neid vendi, kes suudavad iga päev üle 82 meetri visata, jagub küllalt. Eks tuleb rahulikult oma vise ära teha, see on mul põhiline eesmärk."

Kaks aastat tagasi Pekingi MM-il jäi Laanmäe esimesena lõppvõistluse ukse taha. Mida on vaja nüüd teha, et pääseda ihaldatud 12 parema hulka? "Mul on olnud natuke ülerabistamine, mis on olnud põhiline viga, mis on lõiganud edasipääsu ära. Enne võistlust liigselt üritanud ja tahtnud parimat, aga asju tulebki just lihtsamalt ja rahulikumalt võtta, siis tuleb ka loomulikum vise välja. Pole mõtet nii palju üle üritada," arvas Laanmäe.

Odaviske kvalifikatsiooni A-grupp alustab neljapäeval Eesti aja järgi kell 21.05 ja B-grupp kell 22.35.