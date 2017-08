Kirt: kvalifikatsiooni tuleb väga aukartlikult suhtuda

Lõppvõistlusele pääsemiseks tuleb visata kvalifikatsiooninorm 83 meetrit või jõuda 12 parema sekka.

Kirt on tänavuse hooaja maailma edetabelis 12. kohal juuli lõpus Soomes visatud 86.06-ga, mis jääb 59 sentimeetriga alla tema 2015. aasta sügisel püstitatud isiklikule rekordile. Kas see äsjane 86-meetrine vise lisab MM-il võistlustulle asumiseks ka enesekindlust? "See tulemus tuli kiirelt ära unustada peale seda Soome võistlust, keskenduda ikkagi jätkuvalt tehnilistele momentidele, mis on sel aastal olulised olnud," ütles Kirt ERR-ile. "See 86 on mõnes mõttes unustatud. Ei ütleks, kas nüüd annab enesekindlust või võtab enesekindlust, täiesti neutraalne."

"Arvan, et olen üpris normaalses vormis, trennid on läinud ootuspäraselt," sõnas Kirt. "Ma ei ole väga trennis kaugele viskaja, odakaared ei kandu trennis väga kaugele, rõhk on pigem tehnilistel nüanssidel. Võistlus on see koht, kus visata maksimaalset tulemust."

Kirdil on tiitlivõistluste kogemusi juba üsna palju, aga 80 meetrit pole veel kvalifikatsioonides kätte saanud. Mida peaks tänavu teistmoodi tegema? "Kas nüüd midagi hullult teistmoodi peaks tegema. Kvalifikatsiooni tuleb väga aukartlikult suhtuda ja olla väga keskendunud," lausus Kirt. "Tõsi, ma pole ühelgi tiitlivõistlusel varem 80 meetri piiri ületanud ja ei ole ka kvalifikatsioonist edasi pääsenud. Tuleb võtta samm-sammult. Eeldus on loodud, aga tiitlivõistlus on tiitlivõistlus. Nagu ütlesin, tuleb olla väga keskendunud, siis loodetavasti tulevad ka need tulemused, mis peavad tulema."

Sel hooajal on Kirt olnud üsna stabiilses hoos, mis on edu taga? "Olen sel aastal üritanud pigem nautida spordi tegemist. Selle 2015. aasta tulemusega 2016. hooajaks valmistudes hakkasin võib-olla tahtma teistele tõestada, et see ei olnud juhuslik," tunnistas Kirt. "Selleks hooajaks mõtlesin, et tuleb need asjad ära unustada, sporti teed ju ikka pigem endale ja enda pärast, sellepärast, et siit head emotsiooni saada. Kui siit head emotsiooni ei saaks, siis see ei ole õige asi, mida teha. Need tulemused on tulnud selle pealt, et olen üritanud sel aastal asja nautida ja igat võistlust võtta positiivse emotsiooniga, siis on ka paremad tulemused tulnud."

Odaviske kvalifikatsiooni A-grupp alustab neljapäeval Eesti aja järgi kell 21.05 ja B-grupp kell 22.35.