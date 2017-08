MM-debütant Saluri: kogemusi on küll, nüüd on aeg tulemusi teha

"Praegu veel väga ärev [seis] pole, kuna ma pole staadionil käinud. Olen telekast näinud, päris palju publikut on. Kui sinna kõnnin, eks siis ärevus tuleb," ütles Saluri ERR-ile. "Vorm võiks loodetavasti hea olla. Otseselt on raske öelda, kuna pole võistelnud, aga teatud asjad näitavad, et on päris okei seis. Tervis on ka päris okei kümbimehe kohta."

Eelmisel aastal sai Saluri Rio olümpial 7223 punktiga 23. koha. Mullu isikliku rekordi 8108 punktini viinud Saluri pole tänavu veel 8000 punkti kätte saanud, senine parim tulemus on olnud 7948 punkti. "Mul pisiprobleemid nagu krambid ja sellised asjad rikkusid ühe hea võistluse ära," tõdes Saluri. "Ma ei tunne ennast kui uue mehena siin kümnevõistlejate seas, olen juba teatud võistlustel käinud. Kogemusi on küll, nüüd on aeg ka tulemusi teha."

Millistel aladel need tulemused tulla võiksid? "Nagu ikka mu trumbid – kõik jooksualad. Välja arvatud tõkkejooks muidugi. Nendelt pean enamiku punktidest ära tooma. Ja ka mõned hüppealad, nagu kaugus ja miks ka mitte teivas," arutles Saluri. "Usun, et kui teen kõik ilusti ära, nagu peab, siis tuleb ka okei summa. Ei ole vaja mingeid ulmelisi tulemusi teha, et korralik asi kokku panna. Nii palju olen aastaga edasi arenenud."

"Üksikud alad on edasi läinud, aga ei ole lihtsalt suutnud ühte väga head võistlust kokku panna, see ongi ärategemise värk," jätkas ta. "Ma olen selline vend, kes kunagi alla ei anna. Isegi kui jalaluud on katki, teen kõik, et lõpuni jõuda. Olen teatud asjades väga palju edasi arenenud. Olen õppinud nii, et kõik alguses ära teha, mitte nii, et lähed kohe riskima ja pärast võid kuskil nulli saada. Usun, et kui ilm ka peab lõpuks – mul ilmaga väga ei vea –, siis saab ka emotsionaalselt võistluse käima panna."