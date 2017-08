Õiglane loodab Londonis isiklikku rekordit veelgi parandada

Õiglane ületas mais Götzises 14. eestlasena 8000 punkti piiri, kogudes 8037 silma. Juuli alguses parandas ta Tallinnas peetud Euroopa mitmevõistluse võistkondlikel meistrivõistlustel enda tippmarki rohkem kui 100 punktiga, uued rekordinumbrid on 8170 punkti.

"Olen suutnud kaks korda päris hästi vormi ajastada, oleks päris kihvt, kui saaks kolmandat korda ka vormi ajastuse täppi pandud. Oleks ju tore, kui teha juba kolmandat korda üle 8000. See on praegu mu eesmärk," ütles Õiglane ERR-ile. "Ettevalmistus on väga hästi läinud, pole midagi halba leida. Põlv on täitsa korras olnud, pole seganud, kuigi ma pole hakanud kõrgust väga torkima. Aga olen kõik alad üksipulgi läbi võtnud ja ma arvan, et ettevalmistus on väga hästi läinud."

Londoni olümpiastaadionile mahub üle 60 000 pealtvaataja, seni on igal õhtul olnud pea täismaja. Õiglase arvates tuleb nii suure publiku ees võistlemine talle kasuks. "Ma pole veel staadionil käinud, eile käisin soojendusväljakul ja see oli juba täitsa kihvt. Aga kaks aastat tagasi käisin Pekingis, seega mul on selline väike kogemus suure rahvaga olemas ja mulle isiklikult annab see kindlasti juurde, tekib väike närvikõdi ja enamasti see kajastub hästi ka tulemustes," uskus ta.

Kaks aastat tagasi Pekingi MM-ile kutsega pääsenud Õiglane lõpetas toona 7581 punkti ja 19. kohaga, nüüd ihkab ta paremat tulemust. "Kümnevõistluse tase on üllatavalt hea. Tipptase pole nii kõrge kui Ashton Eatoni ajal, aga umbes 20 kutti võib teha 8300-8100 vahel, üldine tase on päris kõva. Aga favoriit on ikka Kevin Mayer," arutles Õiglane. "Mul on eesmärk saada kõrgem koht kui Pekingis, kui õigesti mäletan, sain seal 19. koha. Nüüd tahaks top15 kanti platseeruda."