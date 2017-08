Flora ja Pärnu naiskonnad võõrustavad Balti liigas Leedu klubi

Keeniale taas kulla toonud Kipruto: otsustasin, et nüüd on minu võimalus

Keeniale taas kulla toonud Kipruto: otsustasin, et nüüd on minu võimalus

Mittevõistlemine Baltat ei häiri: tähtsam on see, mis sa oled trennis

Pärnul on seni liigas läinud hästi, kahest kohtumisest on teenitud kaks võitu. Esmalt oldi 2:0 üle Kaunase Žalgirisest ning seejärel võideti 5:0 FK Liepajat.

Reedel sõidavad leedulannad külla Pärnule, kus kell 18 kohtutakse Rannastaadionil. Mängu peakohtunikuks on Triinu Laos, abikohtunikud on Karolin Kaivoja ja Anni Rahula.

Gintra-Universitetas on seni kahe mänguga kogunud kuus punkti ning see annab tabelis Pärnu järel teise koha. Gintra näol on tegemist ka valitseva Leedu meistriga ning hetkelgi hoitakse koduliigas liidrikohta.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel