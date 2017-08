Tarmo Kink naaseb Eestisse ja taasliitub Levadiaga

Keeniale taas kulla toonud Kipruto: otsustasin, et nüüd on minu võimalus

Mittevõistlemine Baltat ei häiri: tähtsam on see, mis sa oled trennis

"Tarmo harjutab meiega, samal ajal ootame üleminekupäringule Ungari jalgpalliliidust vastust. Üleeile sai see ära saadetud, edasist on meil keeruline mõjutada. Võib-olla saabub see täna, võib-olla homme, võib-olla järgmisel nädalal," selgitas hetkeseisu Levadia tegevjuht Sergei Hohlov-Simson.

31-aastane Kink on viimastel hooaegadel seigelnud põhiliselt piiri taga. Alates 2009. aastast, mil ta lahkus Levadiast esmalt Ungarisse ja sealt Inglismaa esiliigasse Middlesbrough'sse, on vasakujalgne ääreründaja esindanud üheksat välisklubi. Viimati kuulus ta Ungaris Mezökövesdi hingekirja, vahendab Delfi .

