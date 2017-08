Juubelimängu teinud Aksalu sai SJK-s uue lepingu

SJK läbi aegade enim mänge mänginud Aksalu on olnud klubis alates 2013. aastast ning osalenud kokku 154 mängus, neist liigas 113. Nullimänge on SJK kaptenil kokku vastavalt 67 ja 50, vahendab Soccernet.ee.

"Ma olen uue lepingu üle väga rõõmus. See on olnud minu jaoks suurepärane aeg. Oleme võitnud liiga, saanud medaleid ja võitnud karika. Mängija jaoks on kõige olulisem, et ta saaks midagi võita ja siin on see võimalik. Usun, et nii on ka edaspidi," ütles Aksalu klubi kodulehele.

Aksalu uus leping kestab 2019. hooaja lõpuni.