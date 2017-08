Lõuna-Eesti rallil stardivad ka 16-aastane Rovanperä ja 15-aastane Solberg

Keeniale taas kulla toonud Kipruto: otsustasin, et nüüd on minu võimalus

Kui eelnevad kaks MM-rallidelt tuttavat meest on raja ääres oma võsukeste tegemisi jälgimas, siis Kalle Rovanperä meeskonna TGS Worldwide juht Toni Gardemeister on ise Lõuna-Eesti ralli katsetele startimas. Karjääri jooksul Seati, Mitsubishi, Škoda, Fordi ja Suzuki tehasemeeskondades sõitnud soomlane tuleb Eestis starti BMW M3 võistlusautol. Gardemeisterile loeb Võru teedel kaarti lätlane Krisjanis Caune.

Pärast hooaja nelja rallit juhivad Estonian R2 Challenge ja Läti juunioride arvestuses Sesks – Malnieks, kelle edu Eesti arvestuses Ken Torn – Kuldar Sikk (Ford Firsta R2) ees on 14 ja Läti arvestuses Oliver Solberg – Veronica Gulbæk Engan (Peugeot 208 R2) ees 17 punkti.

Ralli üldvõidu nimel soovivad kindlasti oma sõna kaasa öelda Läti meistrivõistluste liidrid Kalle Rovanperä – Risto Pietiläinen (Škoda Fabia R5), kellele on see Eesti karjääri jooksul teiseks stardiks ning esimeseks Lõuna-Eestis.

Hetkeseisuga on võistlusele registreerunud 39 ekipaaži, kuid kindlasti suureneb see arv veel märkimisväärselt, sest registreerimise lõpuni on veel nädalajagu aega.

