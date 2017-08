Eesti võrkpallikoondis on maailma edetabelis 32. kohal

Naistest juhib Hiina, järgnevad USA, Serbia, Brasiilia, Venemaa, Jaapan. Eesti on ühel pulgal teiste seas Prantsusmaa, Valgevene ja Šveitsiga. Lõunanaaber Läti on 66. Põhja- ja Baltimaadest edestab Eesti kõiki, sealhulgas ka üha tugevnevat Soomet, kes on edetabelis 79. real.

Meeste tabelijuht on Rio olümpiavõitja Brasiilia, teine on USA, kolmas Poola, neljas Itaalia, viies Venemaa, kuues väga kõrgele positsioonile tõusnud Kanada, vahendab volley.ee .

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel