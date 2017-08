10-aastase vaheaja järel MM-kulla võitnud Špotakova pühendas medali pojale

"See on ilus tunne. Mõtlesin selle peale kogu päeva ja see juhtuski, sellepärast tulidki mul pisarad silma. Mäletan seda õhtut elu lõpuni," ütles Špotakova ERR-ile.

36-aastane tšehhitar võidutses teisel katsel visatud 66.76-ga.

Oled nii kogenud sportlane, aga endiselt tuleb võistlustel närv sisse? "Arvan, et närvilisus tulebki vanusega. Kui oled noor, siis sa ei mõtle selle peale nii palju. Nüüd tean, mis võib juhtuda ja minu viimased aastad pole väga head olnud, ilmselt sellepärast olen närvis. Aga sain nüüd hakkama, see on minu koht, London aitas mind jälle," rõõmustas Špotakova.

Sul on nelja-aastane poeg, kas emana naudid võistlemist rohkem? "Kindlasti. Ta on nelja-aastane, nüüd pole nii raske enam temaga," lausus Špotakova. "Ta hakkas lasteaias käima ja mul on rohkem aega treenimiseks, sellepärast olen ka jälle tugevam. See medal on kahtlemata talle!"

Sul on kaks MM-tiitlit, kaks OM-tiitlit. Kas oled endiselt motiveeritud jätkama? "Ma ei oska seda praegu öelda," tunnistas Špotakova. "Olen motiveeritud Teemantliiga finaaletapiks, aga edasi ma ei oska öelda. Küll tähed näitavad."

Ülejäänud medalid läksid Londonis Hiinasse – hõbemedali võitis isikliku rekordi 66.25 visanud Li Lingwei ja pronksi Lyu Huihui 65.26-ga.