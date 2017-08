Eesti vabatahtlikud MM-il: staare ja köögipoolt näeb nii ligidalt

"Mina olen Eesti koondise atašee. Ehk siis korraldajate poolt on igal koondisel – neid on siin 200 tükki – üks inimene, kes on antud abiks, mis iganes situatsioonid peaksid tekkima," selgitas Pärna ERR-ile. "Täna tegeleme Karl Robert Saluri teivaste otsimisega näiteks. Need on Frankfurdi lennujaama jäänud. Tegeleme kõikvõimalike asjadega, mis esile kerkivad."

"Tiidrek Nurme ja Roman Fosti jooksid kaks päeva tagasi maratoni, seal olime koos Gerd Kanteri ja poiste treeneriga joogipunktis, kus tuli õigel ajal õige jook õigele inimesele anda," jätkas Pärna. "Ametid on äärest äärde. Kui on probleem, pead sa selle ära lahendama. Sa ei saa seda kellelegi lükata või mõelda, et äkki laheneb ära. Probleemid on äärest ääreni."

"Mina olen sportlaste help desk’iks ehk siis samamoodi abiks. Minu kõige suuremad abilised on atašeed ja tiimijuhid, kellega üritame sportlaste elu võimalikult lihtsaks teha, et nad ei peaks tegelema kõrvaliste asjadega," rääkis Tabur.

Kas see, et pisut saab ka võistlusi vaadata, on üks põhjus, miks tulla vabatahtlikuks? "Absoluutselt. See emotsioon, mis sa siit staadionilt saad, on fantastiline. Kindlasti tasub proovida ja kandideerida," arvas Tabur.

"Sa näed neid staare ja köögipoolt nii ligidalt, mida muidu ei näe. Võid osta kalli pileti staadionile, aga sa ei näe seda. Meil on võimalus kõik need päevad kaasa teha ka võistlusi nähes," lisas Pärna.

Seni on kõik kulgenud hästi, eestlastele midagi keerukat pole ette tulnud? "Ei ole, kõik on väga hästi saanud ära lahendada. Väikeseid viperusi ikka – mõni kadunud asi –, aga need on kõik kenasti välja tulnud. Kõik sujub," sõnas Tabur.

"Brittide jaoks on tohutu auasi olla siin vabatahtlikuna. Meid on siin 4500 tükki ja peaaegu 20 000 tahtis tulla. Nad ütlevad, et see on privileeg," rääkis Pärna. "Kindlasti 2012. aasta Londoni olümpia andis oma panuse sellesse. Seal oli 70 000 vabatahtlikku, vist 1,2 miljonit tahtis tulla. Lihtsam on saada Tallinna linnapeaks kui siia vabatahtlikuks. Konkurss on tõesti suur suurtele. Ja kõik, kes tahavad suurtele tulla, peaksid hakkama väikestest pihta. Selleks, et siia peale saada, vastad 88 küsimust ära. Varasemad kogemused on põhiline argument, muidugi ka keeled ja muu selline."

"Me ise Eveliniga veame rahvusvahelist spordivabatahtlike liikumist Scult, mis oleme Eestist käima lükanud, aitame sündmustel leida vabatahtlikke ja vabatahtlikel samamoodi sündmusi. Ei ole ainult MM äge, ka väikesed, näiteks rabajooksud on ägedad," lisas Pärna.