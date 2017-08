Tiit Sokk: Kosovol on omad liidrid, kelle peale nad mängivad

Välismängus Makedoonia vastu saadud vigastuse tõttu jääb kohtumisest eemale Kristjan Kitsing, küll aga on võimalik tema osalemine järgmise nädala mängudes. Mõlemad meeskonnad alustasid alagrupiturniiri võiduga Makedoonia vastu, Kosovo võitis kodus nelja punktiga, Eesti võõrsil samuti neljaga. Kosovo meeskonna mäng põhineb kindlatel liidritel.

"Seal on oma liidrid, kelle peale nad mängivad, pole võib-olla nii, et me ei tea, kust oodata," sõnas Tiit Sokk ERR-ile. "Seal on välja kujunenud, keda otsitakse ja kes resultaati teevad ja rünnakuid võtavad. Tegijad poisid."