Nazarov Balta vormist: treeningnäitajad on päris head

Teisipäeval tehti viimane trenn, kvalifikatsioon on kavas kolmapäeval Eesti aja järgi kell 21.10. "Ma loodan, et nagu Ksenija tavaliselt ikka – päris heas hoos," vastas Nazarov küsimusele, kui heas hoos võib Balta olla.

Lõppvõistlusele tuleb täita kvalifikatsiooninorm 6.70 või jõuda 12 parema sekka. "Ma arvan, et see on päris palju," sõnas Nazarov normi kohta.

Balta pole sel suvel põlvekõõluste probleemi tõttu veel kordagi võistelda saanud. Kui hästi tervis praegu hüpata laseb? "Ega me ju ei ole täishoo pealt sellel suvehooajal hüpanud, see on esimene kord," tõdes Nazarov. "Keskmise hoo pealt oleme hüpanud ja siis on kõik päris hästi."

Kui ärev on see olukord treenerile, et õpilane pole veel ühtegi võistlust teinud ja avastart on MM-i kvalifikatsioonis? "Päris huvitav, tegelikult. Aga samas päris ärev ka," nentis Nazarov. "Lihtne olema ei saa kindlasti."

"Igasugused treeningnäitajaid, mida oleme pidevalt enda jaoks näitajateks võtnud, on tegelikult päris head ja eks see annab kindlasti enesekindlust," lisas ta.

Mida võime kvalifikatsioonist loota? "Kõige tähtsam kaugushüppes on ikka see, et tuleb paku peale saada. Siis on kõik hästi," lausus Nazarov. "Homme lubatakse vihma ja siin on väga tuuline. Londonis olümpiamängudel oli naiste kaugushüppe eelvõistlus tegelikult väga nõrga tasemega, siin võib olla see võistlus väga keeruline."