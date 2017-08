Karikasarja keskse kohtumise saatus otsustati pooleteise minutiga

Viru Jagorist: vorm on hea, aga kuri lisafaktor on juures

Caterine Ibargüen: tore, et kolmikhüpe on sellisel tasemel

Suure võidu said kirja FCI Tallinn, kes alistas Anija JK koguni 16:0, Viljandi Tulevik oli Kohila Püsivusest üle 8:0 ning Narva Trans Levadia kolmandast võistkonnast 9:2. Suure võidu suunas liigub ka Flora, kes on kohtumise 80. minutiks Narva Unitedi vastu ees 7:0.

