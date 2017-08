EJL-i delegatsioon käis Skopjes UEFA superkarikafinaaliks kogemusi hankimas

Täna õhtul peetakse Makedoonias Skopjes jalgpalli UEFA superkarika finaal. Euroopa klubijalgpalli uue hooaja avalöögina toimuvas kohtumises on vastamisi mullune Meistrite liiga võitja Madridi Real ning kevadel Euroopa liigas esikoha teeninud Manchester United. Madridi Real suutis sama karika võita ka eelmisel aastal, kokku on neil UEFA superkarikaid kolm. Manchester Unitedi ainus superkarikas pärineb 1991. aastast.

Kui maailma huvitab eeskätt tänase mängu sportlik tulemus, siis Eesti jalgpalli jaoks tähendab kohtumine head õppetundi just korralduslikest aspektidest vaadatuna. Aasta pärast toimuvat UEFA superkarika finaali võõrustab nimelt Lilleküla jalgpallistaadion ja sellega seoses viibib Skopjes 14-liikmeline Eesti jalgpalliametnike ning Tallinna linna ja politsei esindajate delegatsioon.

"UEFA-l on kõikide suurte finaalide korraldajatele välja korraldatud protseduur, mille raames külastab antud alaliidu delegatsioon aasta enne vastava finaali toimumist ka vastava võistluse finaali," rääkis Vikerraadiole Eesti Jalgpalli Liidu peasekretär ja tuleva aasta UEFA superkarikafinaali projektijuht Anne Rei. "See on kahepäevane progremm, kus meile tutvustatakse valdkondade kaupa seda, mida oodatakse ning räägitakse kogemustest - mis hästi, mis halvasti. Üks asi on lugeda finaali korraldamise käsiraamatut, aga teine asi on ise koha peal olla ja siin inimestega rääkida."

Neid valdkondi, millega tuleb suure mängu korraldamisel arvestada, on palju - turvalisus, sportlik pool, reklaam. Kui neid vaadata, siis millistes on Eesti olukord Teie hinnangul praegu kõige kindlam? Millistega on kõige rohkem vaja ennast kurssi viia? "Kuna see mäng toimub suhteliselt väikestel staadionitel, on see puhas teleprodukt - meelelahutusest võib võrdluseks tuua Eurovisiooni," sõnas Rei. "Siin on kohal TV-jaamad 40 teleautoga."

"Finaalid on kohad, kus võistluse sponsorid saavad oma klientidele VIP-võimalust pakkuda. Väga suur protsent pileteid on jagatud sponsoritele ja nad ootavad teatud tasemel teenindust. Ma ütleks, et Eesti puhul oli meile see väga õpetlik reis, tegemist on umbes sama suure alaliiduga kui Eestis - näha, kuidas nemad selle korraldusega hakkama saavad ja nad saavad väga hästi hakkama. Ma olen kindel, et ka meie oleme järgmisel aastal samas seisus. Skopjes on nii peaminister kui linnapea välja öelnud, et nende jaoks on tegemist Makedoonia ajaloo suurima spordisündmusega, millesse on panustanud kogu riik ja linn."