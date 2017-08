Augustis asub EM-il võistlustulle viis Eesti ratsanikku

Caterine Ibargüen: tore, et kolmikhüpe on sellisel tasemel

Viru Jagorist: vorm on hea, aga kuri lisafaktor on juures

Caterine Ibargüen: tore, et kolmikhüpe on sellisel tasemel

Londoni maailmameistrivõistlustel maratonis 40. koha saanud Tiidrek Nurme on Keenias käinud treenimas juba 18 korral ning on selle elukorraldusega väga rahul.

Ka Urmas Raagil on hetkel kaks head hobust, kellega on rahvusvahelistel võistlustel pakutud arvestatavat konkurentsi. Siiski on Ibelle olnud Carlosest kraadi võrra parem ja heas vormis hobune reisib juba augusti keskpaigas ratsanikuga koos Rootsi.

