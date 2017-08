Tiidrek Nurme elust Keenias: valged inimesed on seal kohe tehtud mehed

"Keenia on kahtlemata suurepärane treeningkeskus," tõdes Nurme intervjuus ERR-ile. "On kümme erinevat põhjust, miks nii on. Peale selle, et seal on mäestik ning talvel soe ilm, on positiivseks ka meeleolu. Ümberringi on lahedad inimesed, kes on vabad, ei pane üksteisele piire. Samal ajal tõstetakse latti alati väga kõrgele. Kui selles keskkonnas olla, tunned ka ise, et oled üks maailma paremikust. See on huvitav treeningkeskus, mulle seal meeldib ja olen juba 18 korda käinud. Ma ei kujuta täna ette oma elu ilma Keeniata."

"Kui inimesed Keeniasse lähevad, võib nende esimeseks kogemuseks olla see, et läänemaailma koorem justkui kaob juba lennujaamas," arvas Nurme. "Valged eurooplased pannakse seal kohe paika - siin on meie reeglid, meie ajakava. Ma ütleks, et pingevaba keskkond on esimene, mida kogetakse, teiseks ka jooksjate mõtteviis. Kui Euroopas üritatakse kõik paberi peal välja arvutada, juhtub seal väga harva, kui keegi üldse treeningpäevikut peab. Mõeldakse emotsionaalselt."

"Võib-olla on ehmatavam asi silmnähtav korruptsioon," tõi maratoonar välja Keenia eluolu peamise valupunkti. "Autoga tänaval sõites on tavaline näha, kuidas politsei tee ääres raha korjab ja küsib mingeid teenuseid või kaupa. Kui seda ei anta, leitakse mingi viga ja keeratakse trahv niikuinii ära. Teinekord tahetakse valgelt inimeselt rohkem kui kohalikult, neid tahetakse igatpidi nöörida. Mina juba tean neid hindasid ja endale lihtsalt tünga teha ei lase. Ma olen seal näinud palju eestlasi ja nad saavad hästi hakkama, suudavad ennast maksma panna."

Ibrahim Mukunga kodukülas oled tehtud mees? "Ikka, ütleme nii, et valged inimesed on seal kohe tehtud. Võiksin öelda, et olen seal justkui David Beckham Inglismaal - valge inimene on seal igati populaarne, kuulsus."

"Igal juhul tegin õige valiku ja ei ole seda kunagi kahetsenud," kinnitas Nurme. "Kindlasti oleks elus teisi variante olnud, aga see on saanud üheks minu elu osast. Mul on hea meel, et eelmisel aastal oli ka üks selliseid laagreid, mida ise organiseerisin. Meil käis sportlaslinnast läbi 26 eestlast. Üks minu unistusi on see, et Keeniasse võiks jääda eestlastele treeningkeskus, kuna ma näen, et Eestis on kohati puudu sellest, et inimesed teeksid koos midagi. Eelmisel aastal kogesin, et eestlased oskavad koos elada ja kogu selle pika perioodi vältel ei tülitsenud üksteisega keegi - mine sa tea, loodetavasti on järgmisel aastal seal jälle hulk koostööd tegevaid eestlasi."