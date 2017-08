Fred Kudu mälestuseks: Eesti mitmevõistluse meistrid selguvad Tartus

Eesti kergejõustikuliit on 2017. aasta seoses Fred Kudu 100. sünniaastapäevaga nimetanud Fred Kudu aastaks. Eesti mitmevõistluse meistrivõistlused on seetõttu seotud ajalooliste Fred Kudu mälestusvõistlustega, mida esmakordselt peeti 1993. aastal.

Täiskasvanute seas on mitmed tipud samal ajal tegusid tegemas Londoni maailmameistrivõistlustel ja nii saavad võimaluse end näidata nooremad. Küll on stardis kogenud Mikk-Mihkel Arro (Rakvere KJK Vike), kes sel hooajal on kümnevõistluses saanud kirja 6790 punkti, ent kelle isiklik tippmark on 7808 punkti. Samuti Ramo Kask (SK Leksi 44; sel hooajal 7186 punkti, isiklik rekord 7556 punkti).

Äsja U-20 Euroopa meistrivõistlustel 8002 punktiga pronksi võitnud Karel Tilga (Tartu SS Kalev) pakub Tartus samuti konkurentsi meeste arvestuses. Taavi Tšernjavski (SK Elite Sport), kes on sel hooajal saanud kirja isiklikku tippmarki tähistavad 7802 punkti, teeb aga kaasa U-23 arvestuses.

U-20 vanuseklassis on samuti oodata põnevat heitlust, sest teiste seas on kohal ka Hans-Christian Hausenberg (Tartu SS Kalev) ja Johannes Treiel (KJK Saare). Hausenberg on sel hooajal kümnevõistluses juunioride vahenditega kogunud 7335 punkti. Treieli selle hooaja parim tulemus kümnevõistluses on 7284 punkti, mis on ka mehe isiklik tippmark.

Naiste, U-23 ja U-20 klassis on teiste seas võistlemas Margit Kalk (Tartu SS Kalev), Hanna-Mai Vaikla (KJK Lõunalõvi), Kristella Jurkatamm (Tallinna SS Kalev) ja Pärl Eelma (Audentese SK).

Kalk on sel suvel kogunud isikliku rekordit märkivad 5442 punkti. Vaiklal on suvest vastu panna 5356 punkti, mis on samuti tema isiklik rekord. Jurkatamme rekord on 5489 punkti, sel hooajal on ta parimal juhul kogunud 5251 punkti. Eelma isiklik tippmark on 5042 punkti, sel suvel pole ta veel seitsmevõistlust läbinud.

Lisaks selgitatakse parimad välja U-14, U-16 ja U-18 vanuseklassides. Täiskasvanud ja U-20 ning U-23 klassid võistlevad laupäeval ja pühapäeval, nooremad reedel ja laupäeval. Kokku on võistlustules üle 100 sportlase 24 klubist.

Võistluste algus reedel kell 12.45, laupäeval kell 9.30 ja pühapäeval kell 10.00.