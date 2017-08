Augustikuu suvelaagritesse on registreerinud üle 700 lapse

Augustikuu laagritesse on registreerunud 710 last, kellest 71 on tüdrukud. Juunikuus osales 847 last, neist 106 tüdrukut. Augustikuu laagrid leiavad aset Tallinnas, Tartus, Ahtmes, Antslas, Avinurmes, Haapsalus, Kadrinas, Keilas, Kilingi-Nõmmel, Kosel, Kuressaares, Kärdlas, Pärnus, Sauel, Valgas ja Ülenurmes.

Laagrite eesmärgiks on suurendada laste liikumisharrastust ja pakkuda põnevaid jalgpallilisi elamusi. Osa võtavad lapsed sünniaastatega 2005-2010 ning varasem kokkupuude jalgpalliga pole oluline.

Tegevused vältavad laagris vahemikus 9.30 - 17.00. Viimane päev, reede, algab samuti kell 9.30 ning lõpeb pidulikumalt kell 13.00. Laagripäevad on üldiselt jagatud osadeks - hommikuti kerge treening, millele järgnevad lõunasöök ning erinevad mängud pärastlõunal. Kõik osalejad saavad omanimelise Nike jalgpallivormi ja laagri lõpus jagatakse väikeseid auhindu või diplomeid, mille lapsed saavad endale mälestuseks lõbusast suvenädalast.

9. ja 10. augustil toimuvad ekskursioonipäevad A. Le Coq Arenal, kus lastel on võimalik tutvuda rahvusstaadioniga, mängida jalgpalli teiste laagrite vastu ning päeva lõpus kohtutakse lapsed Eesti meeste ja naiste rahvuskoondiste mängijatega.

Suvelaagrid toimuvad koostöös kohalike jalgpalliklubide ja omavalitsustega.