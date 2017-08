Korvpalliliit palub teetööde tõttu koondisemängule varakult kohale tulla

Viru Jagorist: vorm on hea, aga kuri lisafaktor on juures

Seoses Haabersti ringtee remonttöödega on liiklus häiritud ning kohalejõudmine ja parkimiskoha leidmine võib võtta oodatust kauem aega. Ühistranspordiga liiklejad peavad arvestama asjaoluga, et bussipeatusi on pisut nihutatud.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel