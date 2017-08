Eesti võitis kiirusautomudelite EM-il seitse medalit

Viru Jagorist: vorm on hea, aga kuri lisafaktor on juures

Eks üritanud olin juba mitmel-mitmel korral ja lõpuks ometi seekord kõik õnnestus,” kommenteeris Ando Rohtmets kordaminekut. “Sellel alal on vaja püsivust ja täpsust. Oma osa on ka õnnel ja kui need kolm asja kokku lähevad, siis seisadki ühel päeval poodiumi kõrgemal astmel.”

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel