Eesti juunioride golfikoondis käis võistlemas Rootsis

Viru Jagorist: vorm on hea, aga kuri lisafaktor on juures

Jegers lisas kommentaariks, et teda jäi veidi kripeldama lähimäng, kuid samas olid löögid pikad ning see aitas võistlusele oluliselt kaasa. Varjuni sõnul oli tema mäng esimesel kahel päeval küll pisut kõikuv, aga viimaseks päevaks õnnestus saada mäng stabiilsemaks ning sellega ka oma tulemust parandada.

Raukase sõnul oli mäng hea, kuid taktikaliselt oleks pidanud mängima mõnes kohas teisiti. "Samas jäin enda tulemusega rahule, sest viimased mängud on läinud väga stabiilselt," sõnas ta ning lisas, et eesmärk HCP-d langetada ning WAGR-i punkte koguda, sai täidetud.

