Rattamaraton tõi Vormsi saarele üle 300 spordisõbra

Viru Jagorist: vorm on hea, aga kuri lisafaktor on juures

Pikal distantsil võidutses M vanuseklassis taaskord Silver Schultz (AT Sport Mobile.ee) ajaga 1:34:51. Sellega Schultz tõestas, et hea vorm ei ole kuhugi kadumas ja astus sammu lähemale sarjavõidule. M vanuseklassi teine koht läks üldarvestuse kolmandale, Kristo Sepale (RedBike/Hiieko) ajaga 1:38:41, kaotades võitjale ligi neli minutit. Kolmandaks tuli Kaspar Neemesto (Saksa Automaatika ProTeam) ajaga 1:40:56.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel