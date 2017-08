Vägilase jooksu hooaja viimane etapp pani mudase ja väljakutsuva punkti

Viru Jagorist: vorm on hea, aga kuri lisafaktor on juures

Kaheksa ja poole kilomeetriselt rajalt tuli võitjana finišisse Sander Linnus, kelle tulemuseks 43.22. Linnus tõdes, et viimane vägilase jooks oli senistest kõige raskem: “Ise ei olnud just kõige paremas seisus ja Hasso pakkus kõva konkurentsi praktiliselt lõpuni. Rada ise oli mõnusalt raske, puhkekohti oli vähe ja veetakistused olid heaks värskenduseks. Korraldus oli väga hea, rada hästi tähistatud ja seltskond suurepärane.”

