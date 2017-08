Eestlased välismaal: Klavan ja Liverpool kohtusid kolme tugeva vastasega

Klavan käis Liverpooli ridades läinud nädalal väljakul lausa kolmel korral. Esmalt suudeti Audi Cupi poolfinaalis alistada Müncheni Bayern 3:0, kui Klavan sekkus mängu vahetusest kohtumise 68. minutil, mil seis oli 2:0. Turniiri finaalis jäädi pärast 1:1 lõppenud normaalaega penaltiseerias alla Madridi Atleticole, kuid terve kohtumise kaasa teinud Klavan valiti mängu parimaks. Laupäeval alistati sõpruskohtumises 3:1 Athletic Club. Klavan sekkus mängu teiseks poolajaks, kui seis oli 1:1 ning andis Liverpooli kolmandale väravale resultatiivse söödu.

Soome kõrgliigas käisid ühes kohtumises väljakul Markus Jürgenson, Marko Meerits (mõlemad VPS), Sergei Mošnikov ja Marek Kaljumäe (mõlemad Kemi) ning matšis nähti kokku lausa kuut väravat – Kemi asus kohtumist 2:0 juhtima, kuid koduväljakul mänginud VPS suutis avapoolaja lõpus ühe tagasi lüüa ning teise poolaja alguses ka viigistada. Kemi läks taas matši 60. minutil juhtima, kuid Jürgensoni viigivärav 90. minutil tähendas mõlema meeskonna jaoks üht punkti. Meerits, Jürgenson ja Kaljumäe tegid kaasa kogu kohtumise, Mošnikov vahetati välja mängu 86. minutil.

Puhta puuri hoidsid nii Mariehamni puurilukk Andreas Vaikla kui ka koondis esinumber, Seinäjoki JK (SJK) väravavaht Mihkel Aksalu, kui kahe eestlase koduklubid Ahvenamaal väravateta viigi tegid. SJK sai möödunud nädalal tabelisse juurde neli punkti, sest esmaspäeval oldi 1:0 üle Ats Purjest ja Kuopio Palloseurast (KuPS).

Nädalavahetusel alistas KuPS koduväljakul 3:0 Rovaniemi Palloseura (RoPS). Purje kuulus meeskonna algkoosseisu ning mängis 76 minutit. FC Lahti suutis väravateta viigi teha võõrsil HJK-ga ning Lahti ründaja Henri Anier kuulus meeskonna algkoosseisu, kuid ta vahetati vigastuse tõttu välja kohtumise üheksandal minutil. Hindrek Ojamaa ja Jyväskyla JK said möödunud nädalal tabelisse juurde ühe punkti, kui esmaspäeval viigistati 1:1 RoPSiga. Nädalavahetusel punktilisa ei tulnud, sest Tampere Ilvesele jäädi võõrsil alla 1:2. Ojamaa tegi mõlemas mängus kaasa 90 minutit.

Soome liigat juhib 43 punktiga HJK, lähimad jälitajad on VPS ja Lahti vastavalt 33 ja 32 punktiga. KuPS on 30 punktiga neljas, sama palju punkte on kogunud Ilves. SJK on 29 punktiga kuues, seitsmendal ja kaheksandal kohal on 27 punktiga vastavalt Turu Inter ja Mariehamn. 23 punktiga hoiab üheksandat kohta Kemi, kuid lähim jälitada, RoPS, on kõigest punkti kaugusel. Tabeli lõpus on HIFK 14 ja JJK üheksa punktiga.

Poola kõrgliigas käisid möödunud nädalal väljakul kolm koondislast. Neist kaks läksid esmaspäeval vastamisi, kui Ken Kallaste ja Kielce Korona alistasid koduväljakul 4:2 Sergei Zenjovi ja Krakowi Cracovia. Kallaste tegi kaasa kogu kohtumise, Zenjov vahetati välja mängu 63. minutil. Cracovia pidi möödunud nädalal tunnistama ka teise vastase paremust, kui nädalavahetusel jäädi 0:2 alla Poznani Lechile. Zenjov tegi kaasa kogu kohtumise. Punktilisa teenis Konstantin Vassiljevi koduklubi Gliwice Piast, kes viigistas 1:1 Wrocławi Śląskiga. Vassiljevil oli võimalus 87. minutil Piast juhtima viia, kuid ta eksis penaltil.

Eestlaste klubidest on Poolas kõrgeimal kohal Kielce Korona kolmest mängust teenitud nelja punktiga. Täna on Korona taas võistlustules, kui 4. voor lõpeb võõrsilmänguga Gdynia Arka vastu. Cracovia on sama punktiarvuga (4) kümnes, Piast asub kahe punktiga viimasel ehk 16. kohal.

Norra kõrgliigas jäid Nikita Baranov ja Kristiansund laupäeval 1:4 alla Rosenborgile. Pühapäeval tunnistasid Taijo Teniste ja Sogndal Oddi 2:1 paremust. Mõlemad Eesti koondislased tegid kaasa kogu kohtumise, Teniste andis Sogndali tabamusele resultatiivse söödu. Sogndal on 16 meeskonna konkurentsis 12. kohal, Kristiansund hoiab 14. kohta. Üheksandal kohal asuv Enar Jäägeri koduklubi Vålerenga kohtub täna õhtul võõrsil Strømsgodsetiga. Norra tugevuselt kolmandas liigas aitas Aleksandr Dmitrijev Hønefossi 2:0 võiduni Vidari vastu. Liigatabelis on Hønefoss 14. meeskonna konkurentsis üheksandal kohal.

Karol Mets tegi esimese kohtumise oma uue koduklubi särgis, kui koondislane mängis NAC Breda särgis sõpruskohtumises Almere City vastu 28 minutit. Kohtumine lõppes Breda 3:1 võiduga, Mets tuli mängu 62. minutil, mil seis oli 2:0. Hollandi kõrgliiga algab tuleval nädalavahetusel, kui Breda kohtub laupäeval võõrsil Vitessega.

Bosnia ja Hertsegoviina meistrivõistlustel jäi Sarajevo Frank Liivaku abita 0:1 alla Gabela GOŠKile. Tšehhi kõrgliigas alistas Siim Lutsu koduklubi Bohemians 1905 2:1 Karvina, kuid vigastusest taastuv Eesti koondise poolkaitsja jätkuvalt koosseisu ei kuulunud. Kevin Kauberi koduklubi Jelgava sai Läti kõrgliigas läinud nädalal kaks kaotust – esmalt jäädi 1:3 alla Liepājale ja seejärel 0:1 Ventspilsile. Kauber kuulus mängus Liepājaga meeskonna algkoosseisu.

Valgevene klubi Barõssavi BATE võitis küll Meistrite liiga kvalifikatsiooniturniiril korduskohtumise Praha Slavia vastu kodus 2:1, kuid koondtulemusel 2:2 pääses järgmisse ringi tänu võõrsil löödud väravale Tšehhi meeskond. Nädalavahetusel tunnistas BATE koduses liigas Minski 1:0 paremust. Artur Pikk kummaski kohtumises mänguaega ei teeninud. Sloveenias tundis kaotusevalu Velenje Rudar, kes jäi 0:1 alla Krškole. Ilja Antonov jälgis kohtumist varumeestepingilt.