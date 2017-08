Hindrek Pulk: oleme selles korvis hapuks õunaks

Saaremaa võrkpalliklubi on Eesti spordis hea näide, et kui midagi tahetakse teha, siis leitakse ka selleks võimalused. 400 000 euro suurune hooaja eelarve on kõiki Eesti pallimänguklubisid arvestades priske summa, millega Saaremaa proovib tänavu võita nii Balti liiga kui järgmisel kevadel Eesti meistrikulla.

"Leidsime, et aeg on küps selleks, et saarlased koju tuua," ütles Saaremaa võrkpalliklubi juht Toivo Alt ETV spordisaatele. "Meie eesmärgiks on pikem projekt kui aastane."

Nüüd on suur hulk saarlasi taas toodud kodusaarele, sekka ka mitmeid võõrmängijaid. "Proovime kolm karikat koju tuua," lausus meeskonna peatreener Urmas Tali, kelle sõnul on sihiks seatud kuldmedal Eesti ja Balti liigast ning Eesti karikavõistlustelt.

Üheks meeskonna jõuks saab olema seni Pärnu eest pommitanud Hindrek Pulk, kelle sõnul oli Saaremaa profivõistkond paljude saarlastest mängijate unistuseks. "Oleme selles korvis hapuks õunaks," illustreeris Pulk. "Eestis pole meeskonda, kellele me vastu ei hakkaks."

Ja mõistagi ei saanud saarlased asja tehtud ka ilma hiidlaseta, kelleks on uuel hooajal võistkonnas Magnus Kallas. "Kuna Hiiumaal suurt spordihoonet ja klubi pole, siis tuleb alustada Saaremaalt," muigas Kallas.

Esimese kontrollturniiri peab meeskond septembris.