Meeste kolmikhüppes oli kolm normitäitjat

ETV2

4. august kl 21.25 Londoni MM: Londoni olümpiastaadionil algavad 16. kergejõustiku maailmameistrivõistlused. Avapäeval selguvad medalivõitjad meeste 10 000 meetri jooksus, kus tiitlit kaitsmas kodupubliku ees võistlev neljakordne olümpiavõitja Mo Farah. Maailma kergejõustiku viimaste aastate kõige säravam täht Usain Bolt alustab oma karjääri viimast tiitlivõistlust 100 meetri eeljooksudes. Veel on kavas meeste kettaheite, meeste kaugushüppe ja naiste teivashüppe kvalifikatsioonivõistlus.

ETV

5. august kl 11.55 Londoni MM: MM-i teise päeva hommikul algab seitsmevõistlus. Favoriidina läheb starti olümpiavõitja Nafissatou Thiam, kelle tänavune isiklik rekord 7013 punkti on viimase 10 aasta parim tulemus maailmas. Stardis on ka tänavu Eesti rekordi püstitanud Grit Šadeiko. Veel on kavas naiste 100, meeste 400 ja meeste 800 meetri eeljooksud, meeste kuulitõuke, naiste vasaraheite ja naiste kolmikhüppe kvalifikatsioonivõistlus.

ETV2

5. august kl 20.55 Londoni MM: M-i teine päev kulmineerub meeste 100 meetri finaaljooksuga. Medalivõitjad selguvad ka meeste kettaheites, meeste kaugushüppes ja naiste 10 000 meetri jooksus. Seitsmevõistlejad lõpetavad esimese päeva kuulitõuke ja 200 meetri jooksuga.

ETV

6. august kl 11.55 Londoni MM: Kolmas päev algab seitsmevõistluse kaugushüppega. Kell 13.05 on kavas meeste 400 meetri tõkkejooksu eeljooksud ning saame näha, kuidas alustab MM-i Rio olümpiamängude finalist Rasmus Mägi ja tema konkurendid. Päeva esimesed medalivõitjad selguvad aga meeste maratonijooksus, mille start on kell 12.55. Samal päeval jooksevad maratoni ka naised stardiga kl 16.

ETV2

6. august kl 21.00 Londoni MM: Kolmanda päeva õhtul selguvad nelja ala medalivõitjad – naiste 100 meetri jooksus, seitsmevõistluses ja teivashüppes ning meeste kuulitõukes. Kavas on ka meeste 400 ja 800 meetri jooksu ning 110 meetri tõkkejooksu poolfinaalid ja naiste odaviske kvalifikatsioonivõistlus.

ETV2

7. august kl 20.25 Londoni MM: Neljanda võistluspäeva tähtsaim ala on eestlastele meeste 400 meetri tõkkejooks. Kavas on tulised poolfinaalid. Kui Rio olümpial suutis Rasmus Mägi fantastilise pingutusega end finaali joosta, siis samasugust edu ootab fänn Eesti parimalt meessportlaselt ka MM-il. Londonisse pääses IAAF-i kutsel ka Jaak-Heinrich Jagor. Kui kõvad on Eesti tõkkejooksjad? Kavas on veel meeste kolmikhüppe ja naiste vasaraheite kvalifikatsioon ning naiste 400 meetri tõkete eeljooksud ja naiste 400 meetri poolfinaalid, kus soosikuks Eesti kümnevõistleja Maicel Uibo abikaasa Shaunae Miller-Uibo. Maailmameister selgub naiste 1500 meetri jooksus, meeste 110 meetri tõkkesprindis ja naiste kolmikhüppes.

ETV2

8. august kl 21.15 Londoni MM: Kas teivashüppe kuuemeetriklubiga liitunud ameeriklane Sam Kendricks suudab sellist taset näidata ka suurvõistlusel või saab oma esimese maailmameistrikulla ala pikalt valitsenud ja kõik muud tiitlid teeninud prantslane Renaud Lavillenie? Kui võimas on 400 meetri jooksus tiitlit kaitsev olümpiavõitja ja maailmarekordimees Wayde van Niekerk Lõuna-Aafrika Vabariigist? Viiendal võistluspäeval jagatakse välja veel maailmameistritiitlid naiste odaviskes, meeste 800 meetri jooksus ja meeste 3000 meetri takistusjooksus. Kavas on ka meeste 200 meetri sprindi eeljooksud, naiste 3000 meetri takistuste eeljooksud, naiste kuulitõuke kvalifikatsioon ja selguvad naiste 400 meetri tõkkejooksu finalistid.

ETV2

9. august kl 21.00 Londoni MM: Naiste kaugushüppe kvalifikatsioon. Mullu Eesti parimaks naissportlaseks valitud Ksenija Balta sai märtsis sise-EM-il 6.79-ga viienda koha, kuid sel suvel tervisemurede tõttu veel startinud pole. Nii teeb ta avastardi just Londoni MM-il. Mullu Rio olümpial kuuenda koha saavutanud Balta võistles viimati suurel MM-il kaheksa aastat tagasi ja sai siis debütandina Berliinis kaheksanda koha. Maailmameister selgub meeste 400 meetri tõkkejooksus ja Eesti fänn loodab, et selles finaalis teeb suuri tegusid olümpiamängude kuues mees Rasmus Mägi. Kavas on veel meeste vasaraheite kvalifikatsioon, meeste 5000 meetri eeljooksud ja meeste 200 meetri poolfinaalid ning naiste 200 meetri eeljooksud ja õhtu lõpetab naiste 400 meetri finaal. Eesti kümnevõistleja Maicel Uibo Bahamalt pärit olümpiavõitjast abikaasa Shaunae Miller-Uibo ihkab võita kuldmedali nii oma põhialal 400 meetri jooksus kui poole lühemal maal.

ETV2

10. august kl 21.00 Londoni MM: Eestlaste jaoks on õhtu naelaks meeste odaviske kvalifikatsioon, kus lõppvõistlusele pääsu hakkavad püüdma stabiilselt üle 83 meetri viskeid näidanud vasakukäeline Magnus Kirt ja vigastustega maadelnud Tanel Laanmäe, kes pääses MM-ile normilähedase 82.58-ga. Kahel eelmisel MM-il lõppvõistlusele jõudnud Risto Mätas tänavu õiget viskevormi ei leidnud. Kavas on ka naiste kõrgushüppe kvalifikatsioon, naiste 200 meetri jooksu poolfinaalid, meeste 1500 meetri eeljooksud, naiste 800 meetri ja 5000 meetri eeljooksud. Maailmameister selgub meeste kolmikhüppes ja naiste 400 meetri tõkkejooksus ning meeste 200 meetri jooksus. Karjääri lõpetav Usain Bolt keskendub Londonis 100 meetri ja 4x100 meetri teatejooksule ning 200 meetris oma tiitlit kaitsma ei hakka.

ETV

11. august kl 11.55 Londoni MM: Kümnevõistlejad alustavad punktide kogumist 100 meetri jooks ja kaugushüppega. Eesti edetabelijuhina sõitis Londonisse Janek Õiglane, kes viis juuli alguses Tallinnas oma rekordi 8170 punkti peale. Suuremate kogemustega, kuid vigastustega kimpus olnud Maicel Uibo ja Karl Robert Saluri näitasid Eesti meistrivõistlustel, et on suurvõistluseks valmis. 2015. aastal 8356 punkti kogunud Uibo võib õnnestumise korral parandada tublisti senist rekordit ja sekkuda suurde mängu. Kavas on veel naiste 100 meetri tõkkesprindi eeljooksud, naiste kettaheite kvalifikatsioon ja meeste kõrgushüppe kvalifikatsioon.

ETV

11. august kl 14.50 Londoni MM: Kümnevõistlejad Maicel Uibo, Janek Õiglane ja Karl Robert Saluri võtavad Londoni staadionil ette kuulitõuke.

ETV

11. august kl 19.15 Londoni MM: Maicel Uibo, Janek Õiglane ja Karl Robert Saluri jätkavad kümnevõistlust kõrgushüppega. Toimuvad naiste 400 meetri tõkkejooksu, meeste kolmikhüppe ja meeste 200 meetri sprindi medalitseremooniad.

ETV2

11. august kl 21.00 Londoni MM: Naiste kaugushüppe finaalis peaks õnnestumise korral konkurentsi pakkuma Rio olümpial kuuenda koha saavutanud Ksenija Balta. Õhtu naelaks on ka naiste 200 meetri finaal, kus tiitlit kaitseb hollandlannast Euroopa rekordinaine Dafne Schippers. Maailmameistrid selguvad veel naiste 3000 meetri takistusjooksus ja meeste vasaraheites. Kavas on veel meeste 1500 meetri poolfinaalid ja naiste 800 meetri ja 100 meetri tõkkejooksu poolfinaalid. Kümnevõistlejad Maicel Uibo,Janek Õiglane ja Karl Robert Saluri panevad avapäevale punkti 400 meetri jooksuga.

ETV

12. august kl 11.55 Londoni MM: Kümnevõistlejad alustavad oma teist tööpäeva 110 meetri tõkkejooksu ja tihti närvikõdi pakkuva kettaheitega. Kui kiired ja jõulised on Eesti kümnevõistlejad Maicel Uibo, Janek Õiglane ja Karl Robert Saluri? Selguvad finalistid naiste ja meeste 4x100 meetri ja 4x400 meetri teatejooksudes. Kas Jamaika koondis vajab maailma kergejõustiku suurima staari Usain Boldi abi avaringis?

ETV

12. august kl 16.30 Londoni MM: Kümnevõistlejad jätkavad punktide kogumist teivashüppega. Oli aeg, kui eestlased ootasid just seda ala, sest just teivashüppega lõikas võimsaid punkte olümpiavõitja Erki Nool. Tiitlivõistlustel üheksa medalit võitnud Nool püsib kümnevõistlejate kõigi aegade edetabelis 8815 punktiga üheksandal kohal. Selle summaga võitis ta 2001. aasta Edmontoni MM-il hõbeda. Kui kõrgele kerkivad Londonis Maicel Uibo, Janek Õiglane ja Karl Robert Saluri?

ETV2

12. august kl 19.30 Londoni MM: Kümnevõistluse odavise. Maailmarekordimees Ashton Eaton jättis spordist loobumisega trooni vabaks ja nii on seekord soosikute ring üpris lai. Eesti kümnevõistlejatest pääses Maicel Uibo kolmandat ja Janek Õiglane teist korda MM-ile ning debütandina sõitis Londonisse Karl Robert Saluri.

ETV2

12. august kl 20.55 Londoni MM: Meeste odaviske finaal. Tiitlikaitsjaks on Julius Yego Keeniast, kuid suurfavoriidina sõitsid Londonisse tänavu lausa 94 meetri peale oda visanud sakslased Johannes Vetter ja Thomas Röhler. Loodame, et lõppvõistlusel saame kaasa elada ka Eesti odamehele, sest MM-ile kvalifitseerusid Magnus Kirt ja Tanel Laanmäe. Maailmameister selgub naiste 100 meetri tõkkesprindis ja kõrgushüppes, kus soosikuks venelanna Maria Lasitskene, kes rünnanud tänavu isegi maailmarekordilist kõrgust 2.10! Meeste 5000 meetri jooksus ihkab neljandat järjestikkust kulda võita sel distantsil Mo Farah, kes on ühtlasi Suurbritannia koondise suurim staar. Kümnevõistlejad lõpetavad oma pingutused 1500 meetri jooksuga ja loeme kokku Maicel Uibo, Janek Õiglase ja Karl Robert Saluri punktid. Päeva lõpetavad tulised 4x100 meetri teatejooksud, kus tiitlikaitsjaks nii Jamaika mehed kui naised. Karjääri viimase stardi teeb jooksurajal Usain Bolt.

ETV2