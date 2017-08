Viru Jagorist: vorm on hea, aga kuri lisafaktor on juures

"Ettevalmistus on väga hästi läinud ja tippvorm on saavutatud just selleks võistluseks. Eeljooksus kontrollis Jaak ilusti jooksu ja kiirendas, kus vaja, oli jõudu kiirendada. Suured lootused poolfinaalis," ütles Viru ERR-ile. "Aga kahjuks on meil hotellis ringlemas üks kuri kõhuviirus ja ka Jaak on viimased 24 tundi sellega vähe hädas olnud. Seetõttu ei oska üldse pakkuda, kuidas läheb või palju see mõjutab tema jooksmist. Ühelt poolt on vorm väga hea, teiselt poolt on kuri lisafaktor juures."

Eeljooksus sai Jagor kirja 49,81, tema tänavune tippmark on 49,38. Kas ta võib Londonis uude sekundisse joosta? "Seda loodaks ikka. Mitmed treeningmarkerid ja muud märgid on näidanud, et ta on nii kehaliselt kui ka tehniliselt selleks valmis, aga nüüd kokku panna tiitlivõistluse konkurentsis just täna just praegu... eks seda ole näha," sõnas Viru.

Meeste 400 m tõkkejooksu poolfinaalid algavad kell 22.20, Jagor jookseb kell 22.30 algavas teises poolfinaalis. Finaali pääseb igast poolfinaalist kaks paremat ning lisaks veel kaks paremat aegade võrdluses.