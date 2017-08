Rannar Uusna hoiab enduro EM-il kolmandat kohta

Võistlusraja pikkus oli 74 kilomeetrit, kummalgi päeval sõideti kolm ringi ning igal ringil oli kolm katset. Päeva parimad tulemused tegid juunioride klassi sõitjad, üheks põhjuseks ilmselt see, et viimasel ringil algas tugev vihmasadu, millest esimesena startinud juuniorid aga pääsesid. Üldarvestuses parima aja tegi ka Paikusel säranud itaallane, Junior E1 klassi sõitja Matteo Pavoni, Senior E3 klassis võitis tema kaasmaalane Maurizio Micheluz.

