M-Spordi tiimijuht: Evans ei lähe meilt kuhugi

Evans keerab tänavu DMACK Fordi rooli ning M-Spordi tiimijuht Malcolm Wilson tahab meest ka tulevikus enda võistkonnas näha. "Elfyn ei lähe meilt kuhugi," sõnas Wilson. "Nagu ma olen juba öelnud, tahan meeskonna säilitada ja see tähendab, et Evans jääb meile."

