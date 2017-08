Kerr Kriisa enne U-16 EM-turniiri: mõni tugev tuleb ära hammustada

U-16 A-divisjoni EM stardib reedel 11. augustil Montenegros, Podgoricas. Eesti avavastaseks tugevas alagrupis on Venemaa. Veel mängivad selles grupis Prantsusmaa ja Itaalia. Turniir lõpeb 20. augustil.

Augusti teine nädal on alanud ning ka U-16 koondis viimasena on andmas lihvi EM-i eel. Kas korvpallisuvi on juba liiga pikale läinud?

Ma julgen öelda, et paraku on küll. Päris palju on olnud laagreid ja erinevaid turniire, aga õnneks tuleb nüüd see turniir, mille jaoks me kõik terve suvi oleme vaeva näinud. Jõudsime ära oodata.

Mis seisus on koondis? Vigastused? Vorm?

Koondis on täiesti soliidses seisus. Pisivigastusi osadel on, aga see ei tohiks nii palju segada ja vormi koha pealt ka probleeme ei ole. Ega endalgi.

Olete pidanud rida kontrollmänge. Kaotanud küllalt selgelt tugevamatele (Leedu, Türgi, Läti), samas võitnud näiteks Bosnia ja Hertsegoviinat. Milline on selle koondise tase Euroopas?

Ei taha taseme kui sellise kohta lõplikku hinnangut anda. Me oleme tegelikult kõikidele nendele riikidele (Leedule, Türgile ja Lätile) hambaid näitand ja mitut puhku pea lõpuni mängus püsinud. Nüüd tuleks mõned tugevad tähtsates mängudes ära ka hammustada.

Mainisid ka ühes jutuajamises, et korralikku pikka ses meeskonnas nagu ei ole. Karl-Gustav Paloots mängis Ungaris olümpiafestivalil (viimane kontrollturniir) väga vähe minuteid. Kas see on suurim puudujääk?

Puudujääke on ka mujal, aga see võib olla küll üks suurim mure.

EM-il nõrku vastaseid ei ole. Sa mängisid ka mullusel U-16 EM-il Poolas. Näed, et seekord saab olema sama raske (Eestile toona tänu kahele võidule päris turniiri lõpus 13. koht)?

Ma usun, et seekord võib isegi asi raskem olla, aga me lähme alati endast parima andma! Pole eriti neid meeskondi, kelle puhul võiks öelda, et me peaks neid võitma. Aga seda me ikkagi püüame!

Kui palju said jälgida U-18 kodust EM-i? Kas meeskond mängis vastavalt ootustele, mis sulle silma jäi?

Natukene ikka sain jälgida. Alagrupimängud tulid suhteliselt kindlalt ikkagi ära. Siis läks keeruliseks. Silma on jäänud mõnede mängijate edasiminek, mis on muidugi positiivne.

Oleks U-18 võitnud Suurbritanniat, oleksid sina ja sinuvanused poisid saanud tuleval suvel tutvuda U-18 A-divisjoni tasemega.

Paraku ei võitnud ja tuleb nuusutada ka B-divisjoni. Kõik on millekski hea.

Eelolev hooaeg. Kas sul on Tartu Ülikooliga leping või kokkulepe tuleviku osas tehtud? Või on pakkumisi mujalt?

Lepingut ega kokkulepet tehtud ei ole, hooaja lõpus sai natukene midagi räägitud, aga kindlat pole kindlasti midagi. Mujalt on ka pakkumisi jah.

Miks sina sarnaselt teistele tartlastele pole läinud näiteks Itaaliasse?

Teised tartlased, kes on läinud Itaaliasse on läinud läbi Erkmaa suvekursuse. Sinna mina pole kutset saanud.

Tänan ja edukat turniiri!

Aitäh.

Kuni 16-aastaste poiste EM-i A-divisjon 11. august - 19. august 2017 Podgorica, Montenegro:

A: Leedu, Iisrael, Horvaatia, Serbia

B: Türgi, Sloveenia, Soome, Saksamaa

C: Prantsusmaa, Eesti, Venemaa, Itaalia

D: Hispaania, Rootsi, Montenegro, Läti