Vips tõusis Saksa F4 sarjas poodiumile ja kasvatas konkurentidega edumaad

Jüri Vips: "Kvalifikatsioonis olime küll kiired ja kindlasti oleks võinud stardikohad paremad olla, aga kiirel ringil sattus palju liiklust olema. Sõidud iseenesest tulid hästi välja, sest suutsin igas sõidus oma kohta parandada. Kolmandas sõidus teenisin tegelikult samuti kolmanda koha punktid, sest minust ees lõpetanud sõitja ei osale punktiarvestuses. Tähtis oli see, et punktiedu lähimate rivaalide ees kasvas."

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel