Kolmanda järjestikuse võidu võtnud Kristoffersson kasvatas MM-sarjas üldedu

Rallikrossi MM-sarja hooaja kaheksandal etapil Kanadas võidutses sarja üldliider Johan Kristoffersson (Volkswagen Polo; PSRX Volkswagen), kellele see oli kolmas järjestikune etapivõit ja üldse hooaja neljas esikoht.

Kristoffersson võitis neljast kvalifikatsioonisõidust kaks ja oli kokkuvõttes eelsõitude parim, pääsedes esimesena poolfinaali. Talle järgnesid tiimikaaslane Petter Solberg, valitsev maailmameister Mattias Ekström (Audi S1; EKS) ja tema meeskonnakaaslane Toomas Heikkinen.

Esimese poolfinaali võitis samuti Kristoffersson, veel pääsesid sealt finaali Timmy Hansen (Peugeot 208; Team Peugeot-Hansen) ja Kevin Eriksson (Ford Fiesta; MJP Racing Team Austria). Ekström pidi siduriprobleemide tõttu leppima poolfinaali viimase kohaga.

Teises poolfinaalis võidutses Solberg, kellele järgnesid Heikkinen ja üheksakordne autoralli maailmameister Sebastien Loeb (Peugeot 208; Team Peugeot-Hansen).

Finaalis näitasid ülevõimu Volkswagenid, võttes kaksikvõidu – esikoht Kristofferssonile, temast sekund hiljem finišeeris Solberg. Kolmanda koha kursil liikunud Hansen pidi eelviimasel ringil tehniliste probleemide tõttu katkestama ja nii tõusis madalaimale poodiumiastmele hoopis tema tiimikaaslane Loeb, kellele see oli kolmandaks järjestikuseks kolmandaks kohaks.

Kanada etapi esikolmik: Johan Kristoffersson (keskel) Petter Solberg (vasakul) ja Sebastien Loeb. Autor: FIAWorldRallycross.com

Esikolmikule järgnesid Eriksson, Heikkinen ja kuuenda koha punkti teenis sõidu katkestanud Hansen.

Kanadas on sõidetud alates MM-sarja loomisest 2014. aastal ning Heikkinen on ainus, kes on seal igal aastal finaali jõudnud. Siiani parim tulemus pärineb 2015. aastast, kui ta sai teise koha.

Kristoffersson on nüüd sel hooajal pärast avaetapi kuuendat kohta jõudnud seitsmel järjestikusel etapil poodiumile, pikendades MM-sarja rekordiseeriat.

"Selle võidu taga on kogu meeskond, kes on kõvasti vaeva näinud. Tingimused olid siin väga keerulised, avapäeval sadas kõvasti vihma, aga meeskond suutis siiski auto parimasse hoogu saada," sõnas Kristoffersson. "Mõistagi tahaksin ka kõikidel järgnevatel etappidel poodiumile jõuda, aga samas ei meeldi mulle riskida. Kõige tähtsam on aasta lõpus suur võidukarikas saada, keskendun sellele."

Tänavuse hooaja senisest kaheksast etapist pooled võitnud Kristoffersson on 211 punktiga MM-sarja kindel liider, talle järgneb Solberg 176 punktiga ja hooaega kolme järjestikuse võiduga alustanud tiitlikaitsja Ekström 158 punktiga. Tõsi, eelmise etapi Höljeses pidi Ekström vahele jätma, kuna võistles samal ajal Audi korraldusel Saksamaal DTM-i etapil.

Johan Kristoffersson võidu järel tiimikaaslast Petter Solbergi embamas. Autor: FIAWorldRallycross.com

Võistkondlikus arvestuses on PSRX Volkswagen Sweden samuti kindel liider, juhtides 387 punktiga. Teine on Team Peugeot-Hansen 279 ja kolmas tiitlikaitsja EKS 236 punktiga.

Sel hooajal on jäänud sõita veel neli etappi, neist järgmine peetakse septembri alguses Prantsusmaal, kus on lisaks kavas ka Supercari ja Super1600 EM-etapp.