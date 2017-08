Maailmameister Thiam: tean, et keerulisemad ajad seisavad veel ees

"Ma olen väga õnnelik, sellel nädalal oli tegemist raske seitsmevõistlusega ja ma olin ka suure pinge all," kommenteeris Thiam võistlust ERR-ile. "Ma olen väga uhke, et suutsin kõigega toime tulla ning saan kodumaale kuldmedaliga naasta."

"Mul on olnud suurepärane aasta," tõdes möödunud aastal Rios olümpiavõitjaks ning märtsis Belgradis Euroopa sisemeistriks kroonitud Thiam. "Ma tean, et keerulisemad ajad seisavad mul veel ees, sest need tabavad kõiki sportlasi. Nii kaua, kuni kõik hästi läheb, üritan häid aegu meeles hoida, et saaksin neid kehvematel perioodidel meelde tuletada, üritan püsida motiveerituna ning oma eesmärke täita."

Staadionil näed sa väga värske välja. Kas kõik tuleb sulle lihtsalt ja kiirelt? "Ma usun, et seitsmevõistluse võti on igal alal järjepidev olla. Ma ei teinud vigu ja usun, et see on põhjuseks, miks saan kullaga naasta. Ma üritan lihtsalt iga kord endast parima anda, et mul ei oleks midagi kahetseda."

Kirjelda natuke oma võistlust - millised alad läksid paremini, millised mitte? "Ma arvan, et mu parimad alad oli kõrgushüpe ja kuulitõuge. 800 meetri jooks oli pisut raskem, ma üritasin hoiduda vigadest nagu kukkumisest, sest teadsin, et olen kullakursil."

Sügisel jätkab Thiam haridusteed. "Minu arvates on tähtis, et kellegil minuvanusel oleks peale spordi veel millelegi tähelepanu pöörata, et tal ei oleks vaid kergejõustik peas," tõdes peatselt 23. sünnipäeva tähistav belglanna.