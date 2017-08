110 m tõkkejooksu tiitlikaitsja: Inglismaal armastatakse kergejõustikku

Palun kommenteerige seda jooksu, kolmas koht, olete väga pettunud?

Mul läks natuke valesti, oleksin pidanud saama vähemalt teise koha, oleks saanud kahe esimese hulgas edasi. Jooks sattus tihe, kõiki liidreid lükati sellesse poolfinaali. Eks nüüd vaatame. Ma arvan, et ma peaksin ikkagi edasi saama, aga eks nüüd on üleliigne põhjus muretsemiseks, kuid jooksin märksa paremini, kui päeval.

Kas üheksas rada on mugav?

Jah, väga mugav, on küll äärel, aga see on parem, keegi ei sega.

Kuidas on üldse Londonis õhkkond, kuidas ennast tunnete siin MM-il?

Ma tunnen ennast hästi, elame hotellis kohe Tower Bridge'i kõrval, see innustab.

Kas sellega seoses, et tuleb võistelda neutraalse staatuse all, on mingeid ebamugavusi?

No vot tulid rumalad küsimused, läheme edasi, kõik, ma ei taha.

Kes teid siin Londonis kõige rohkem toetab?

Ma olen siin treeneriga.

Kas tundsite tagasisidet tribüünidelt, kui teie perekonnanimi välja kuulutati?

Inglismaal on väga hea, et siin on inimesed, kes armastavad kergejõustikku, kergejõustik on väga populaarne ja seda on tunda. Kogu see tohutu 80 000-kohaline staadion, eriti, kui vaikib, on midagi, mida ei saa edasi anda. Loomulikult ma tunnen seda.