Kullamäe: oleme pronksmedalite üle õnnelikud

Järgmisel aastal A-divisjoni EM-turniiri korraldav Läti langes A-divisjonist aga välja ning seetõttu pääsevad Tallinnas toimunud turniirilt kõrgemaisse seltskonda FIBA otsusega vaid finalistid Suurbritannia ning Iisrael. "Eks ikka oli plaan võidelda koha eest A-divisjonis, aga kuna selline otsus tuli - saime pronksmedalid, oleme õnnelikud! Kahju on noortest poistest, kes tiimis mängisid, aga eks neil on järgmisel aastal võimalus," arvas Kullamäe.

"Head ütlen seda, et suve jooksul muutus poiste suhtumine ja valmisolek palju professionaalsemaks," sõnas koondise juhendaja Vaido Rego. "Suve alguses me kõiki asju võib-olla nii professionaalselt ei teinud."

"Me suutsime enda mängujoonisest kinni pidada," kinnitas Kullamäe ERR-ile. "Olime teinud enda kodutöö, proovisime nende tugevamad küljed ära võtta ja ma arvan, et saime sellega hästi hakkama."

