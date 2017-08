Lemberg: nii Nurme kui Fosti võivad EM-il esikümnesse jõuda

Eelmisel aastal Rio olümpial koos võistelnud kolmikõdesid Liina, Leila ja Lily Luike seekord Londonis ei näinud. "Aastad ei ole vennad ja usun, et kui järgmisel aastal on EM Berliinis, on õed jälle stardis ja mõni Eesti tüdruk veel," arvas Lemberg intervjuus ERR-ile. "Leilal oli muidugi norm täidetud, aga otsustavas ettevalmistusfaasis läksid koormused suureks ja hakkasid puusa valu tegema. Doktor Madis Rahu arvas, et ei ole mõtet riskida ja soovitas Leilal loobuda."

Meeste maratonis oli eestlastest täna parim Tiidrek Nurme, kes teenis 40. koha ajaga 2:20.41. Teine eestlane Roman Fosti oli 53. (2:23.28). "Kui klassikuid tsiteerida, pole paha," arvas Lemberg. "Nagu Tiidrek ütles, rütm, millega ta jooksis 35. kilomeetrini, kestis hästi ja ta jooksis 2:14-2:15 rütmis. Natuke jäi puudu, energiat ei jätkunud, aga see tuleb aastatega. Mõlemad mehed on keskmaamehed, neil lihtsalt ei jätku akumuleeritud suurt mahtu, mida maratonis vaja, et lõpuni kesta. Läheb veel natuke aastaid aega."

Nurme ja Fosti mahtusid täna 16 parima eurooplase sekka. "Kui poisid olid eurooplastest teise kümne alguses, näitab see, et nad on EM-il täielikult konkurentsis," tõdes Lemberg. "Pool aastat saavad nad veel harjutada ja võib-olla ka enne ühe maratoni teha. Ma usun küll, et järgmisel aastal on mõlema mehe jaoks aeg 2:12-2:13 reaalne ja kui nad selle ära teevad, on poistel esikümnekohad."