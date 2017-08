Kanter avaldas, kelle ja miks ta sportlaskomisjoni hääletas

Kergejõustiku MM-ist osa võtvatel Eesti sportlastel on võimalus anda oma hääl rahvusvahelise kergejõustikuliidu IAAF-i sportlaskomisjoni valimistel. Tiitlivõistlustelt 11 medalit võitnud kettaheitja Gerd Kanter on oma hääle juba andnud.

"Tegin esimesel päeval akrediteeringukeskuses omad valikud ära," kinnitas maratoni ajal eestlasi raja ääres motiveerinud Kanter ERR-ile. "Selge see, et valikud langevad eelkõige väljakualade sportlastele ja muidugi ka neile, keda kas isiklikult tunned või tead, et neist võiks meie spordiala arengule kasu olla."

"Seal oli kuus inimest valida ja tean, et üks neist oli Thomas Röhler, kelle poolt ma hääletasin. Arvan, et põhiline, mis vajab paremat hoolt, on nn väljakualade boikoteerimine - jooksud domineerivad, ma loodaks, et väljakualasid ei suruta kõrvale. Eks võistlustel näed alati asju, mida saab paremini teha ja inimesed, kes tegelevad vaid administratiivse tööga, ei tunneta alati või ei oska sportlaste vaatevinklist asju näha."

"Kergejõustik kaotab laiemalt oma sellist üldist kandepinda, vaadates ka olümpia vaatevinklist," tõdes Kanter. "Palju uusi alasid tuleb jõuliselt peale ja selles valguses ei tee kergejõustik kindlasti parimat tööd. Kui me vaatame teemasid, mis on õhus - rekordite tühistamised, doping, iga-aastased Teemantliiga võistluste reformimised - need ei ole need asjad, mis aitaks meie spordiala paremini turundada või poolehoidjaid ligi meelitada."

IAAF-i sportlaskomisjon on ühenduslüliks rahvusvahelise alaliidu ning sportlaste vahel, kindlustades selle, et erinevate kõrgemal taseme otsuste langetamisel võetaks arvesse ka kergejõustiklaste häält.

Sportlased saavad oma hääle anda kuni 12. augustini. Sportlaskomisjon koosneb 19 liikmest, kellest 12 valitakse sportlaste poolt ning seitse nimetatakse IAAF-i nõukogu poolt. Kuus kaheteistkümnest valitakse MM-il ja uute liikmete nimed tehakse teatavaks enne võistluste lõppu. Nende mandaat algab uue aasta esimesest päevast.