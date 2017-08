Nurme: 35. kilomeetril sain sellise haamri, et mine või surivoodile

"Mulle see rada tegelikult väga meeldis, see oli selline vahelduv ja kaasaelamist oli päris kõvasti," sõnas Nurme intervjuus ERR-ile. "Kui aus olla, olin 35. kilomeetrini suurepärases hoos, enam-vähem seda rütmi, mida tahtsin joosta, ma ka jooksin."

"35. kilomeetril sain sellise haamri, et mine või otse surivoodile," jätkas Nurme. "Eks ma sealt kulgesin nii nagu kulgesin ja tulin lõpuni ära. Viimasel seitsmel kilomeetril kaotasin umbes viis minutit... oleks täna veel väike protsent võtta olnud, oleks suurepärase isikliku jooksnud ja võib-olla ka 25 hulgas lõpetanud. Midagi ei ole teha, ma olen selles mõttes etteastega rahul, et see, mida uskusin, suutsin ja tahtsin, seda ka tegin. See on mõne kuu küsimus, et suudaksin joosta nii pikka maad päris kiiresti."

"See, et energia saab otsa, aga seitse kilomeetrit jääb veel joosta, on kõige hullemaid momente, mis saab maratonijooksus olla," tõdes Nurme. "Seda ei soovitaks ka ühelegi oma vaenlasele. Mis teha, MM-il on parem ikka tulla lõpuni kui kõrvale jääda. Sada startijat ja saada 40. koht, arvestades minu staaži ja kogemust - suurepärane."