Kõrvalrajale astunud maailma edetabelijuht diskvalifitseeriti

20-aastane Briti Neitsisaarte tõkkejooksja sai teises eeljooksus küll kolmanda koha, kuid viienda tõkke eel läks mehe samm sassi ning ta astus tõkkest sisuliselt mööda.

McMaster püstitas hooaja tippmargi 47,80 mais Kingstonis, juulis hooaja paremuselt teist tulemust 48,02 näidanud ameeriklane Kerron Clement pääses esimese eeljooksu võiduga kindlalt edasi. Edasi pääses ka samas jooksus kolmanda koha saanud Jaak-Heinrich Jagor, Rasmus Mägi jalavigastuse tõttu rajale ei tulnud.

Drama at #London2017



One of the favourites, Kyron McMaster, disqualified in the heats of the men's 400m hurdles.



???? Live on @BBCTwo pic.twitter.com/XfxmeMhrtd