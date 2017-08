Eesti ratturite kohad EM-i grupisõitudes olid tagasihoidlikud

Kodusel kuni 18-aastaste korvpalli EM-i B-divisjoni turniiril on nii kodused kui välismaised eksperdid palju rääkinud koondise kaptenist Matthias Tassist. 18-aastane ja 208 sentimeetrit pikk mängumees on paljude arvates turniiri üks parimaid mängumehi.

